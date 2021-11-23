Джонни Депп отказался сниматься в шестой части "Пиратов Карибского моря"

Актер заявил, что ни на каких условиях он не согласится сниматься в этой франшизе, даже если ему поступит такое предложение.

Актер Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщил Comicbook.

Во время судебного заседания по иску артиста к бывшей жене Эмбер Херд Депп сказал, что обвинения с ее стороны разрушили его карьеру. Он лишился нескольких проектов, в том числе шестой части "Пиратов Карибского моря".

При этом актер заявил, что ни на каких условиях он не согласится сниматься в этой франшизе, даже если ему поступит такое предложение. Адвокат Эмбер Херд Бен Роттенборн во время перекрестного допроса уточнил у Деппа, действительно ли это его окончательное решение.

Если Disney придет к вам с 300 миллионами долларов и миллионом альпак, то и это не заставит вас вернуться к проекту? Бен Роттенборн

Актер на данный вопрос ответил утвердительно. Этим вопросом Роттенборн пытался доказать, что в Disney решили развивать "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа еще до опубликованных обвинений со стороны Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, через год их брак распался. Позже Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она назвала себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть был слит разговор звезд, в ходе которого Эмбер Херд призналась в избиении бывшего мужа.

Ранее Джонни Депп назвал себя "жертвой культуры отмены".

Фото: стоп-кадр из фильма "Пираты Карибского моря"