Он заявил, что сегодня никто не в безопасности, и то, что случилось с ним, может случиться с любым человеком.

Голливудский актер Джонни Депп назвал себя "жертвой культуры отмены", которая сегодня вышла из-под контроля. Такую речь он произнес на фестивале в Сан-Себастьяне, пишет издание Deadline.

Актер считает, что мгновенная поспешность суждений является по своей сути "загрязненным воздухом". Он заявил, что сегодня никто не в безопасности, и то, что случилось с ним, может случиться с любым человеком.

Достаточно всего одного предложения, и земля уходит из-под ног. Это случилось не только со мной, это случилось со многими людьми. Отметил Джонни Депп

В прошлом году актер проиграл судебное дело против таблоида The Sun, написавшего, что Депп избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Этот инцидент сильно сказался на карьере Деппа. В частности, его попросили уйти из "Фантастических тварей". Также без участия актера выйдет новая часть "Пиратов Карибского моря".

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"