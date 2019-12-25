Джонни Депп отказался от роли в "Фантастических тварях" после проигрыша в суде дела о клевете

В третьей части фильма Грин-де-Вальда сыграет другой актер.

Американский актер Джонни Депп не будет сниматься в третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают". По словам актера, его попросили отказаться от роли Грин-де-Вальда после проигрыша в суде против британского таблоида The Sun.

На своей странице в Instagram Джонни Депп рассказал, что принял просьбу студии Warner Bros. с уважением. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и был предан. Также актер подчеркнул, что "невероятное решение суда в Великобритании" не скажется на его стремлении "бороться за правду".

Напомним, Высокий суд Лондона отклонил иск Деппа о клевете против News Group Publishers, выпускающий британский таблоид The Sun, а также журналиста Дэна Вуттона. В 2018 году в издании появилась статья, в которой говорилось, что актер якобы неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Актриса выступила в качестве свидетеля.

Судья отметил, что Джонни Депп представил все основания для возбуждения дела о клевете. Однако суд посчитал правдивыми заявления The Sun о 14 случаях домашнего насилия в семье Деппа и Херд.

Ранее мы писали, что Джонни Депп сыграл одну из главных ролей в фильме "В ожидании варваров".

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018), Instagram / johnnydepp