Вышел трейлер исторической драмы "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли

Фильм стартует во Франции с 16 мая.

На официальномYouTube-канале Films Actu появился трейлер нового фильма "Жанна Дюбарри" (Jeanne du Barry). В ней принял участие американский актер Джонни Депп, который появился в роли короля Людовика XV. Известно, что эта лента откроет 76-ой Каннский кинофестиваль, который стартует во Франции 16 мая. Режиссером проекта выступила Майвенн, которая также играет Жанну Дюбарри (Жанна Вобернье до присоединения ко двору Елисейского дворца). Сюжет расскажет о скандале тех времен, когда для королей было еще неприемлимо приближать к себе фаворитку незнатного происхождения. В актерском составе также заявлены Пьер Ришар, Ноэми Львовски, Паскаль Грегорри.

Напомним, что для Джонни Деппа фильм станет первым крупным кинопроектом с 2020 года, с того момента, как артист оказался в голливудской "опале" из-за обвинений бывшей супруги. За пределами Франции фильм покажет Netflix на своём стриминговом сервисе.

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Фото и видео: YouTube / Le Pacte