Джонни Депп возвращается на большой экран

Актер сыграл одну из главных ролей в фильме "В ожидании варваров".

В российский прокат вышел фильм "В ожидании варваров". Одну из главных ролей в ней сыграл известный американский актер Джонни Депп.

Впервые картину, основанную на одноименном романе лауреата Нобелевской премии Джона Максвелла Кутзее, показали почти год назад на Венецианском кинофестивале. В широкий прокат лента вышла только сейчас.

Действие в фильме, как и в литературном первоисточнике, разворачивается в некой усредненной стране под названием Империя, в которой сплелись признаки сразу нескольких колонизаторских государств начала XX века. В пограничный город-крепость на юге страны прибывает полковник Джолл. Он допрашивает заключенных, безжалостно пытая и убивая их. Жестокость полковника толкает магистрата города на бунт против Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства.

Кроме Джонни Деппа в фильме также снялись Марк Рэйланс, Роберт Паттинсон, Грета Скакки, модель Гана Баярсайкан и др.

Новой картине уделяют большое внимание на Западе. Ее режиссера Сиро Герра недавно обвинили в домогательствах и сексуальном насилии, как и Джонни Деппа. "В ожидании варваров" стало первым появлением актера на больших экранах после скандального развода с Эмбер Херд.

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Видео: YouTube / iVideos