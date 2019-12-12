Роберт Дауни-младший может сыграть в новых "Пиратах Карибского моря"

Вокруг шестой части фильма "Пираты Карибского моря" продолжают появляться слухи. Надежный источник портала We Got This Covered заявил, что создатели франшизы готовы на многое, чтобы увидеть серьезные цифры в графе "сборы". Например, они собираются привлечь к работе над проектом одного из самых востребованных и дорогих актеров современности Роберта Дауни-младшего.
Согласно информации инсайдеров, Дауни-младшему предложили небольшую роль. Актер может сыграть эксцентричного капитана корабля, комичного героя с яркой индивидуальностью. Независимо от того, появится Джонни Депп в "Пиратах Карибского моря 6" или нет, Disney хочет заполучить Дауни-младшего во что бы то ни стало.
Также ходят слухи, что главной героиней шестой части фильма о пиратских приключениях станет рыжеволосая пиратка Редд. Этот фильм станет перезапуском всей серии, однако авторы сохранят связь с предыдущими частями, возможно, при помощи камео капитана Джека Воробья.
Пока точно не известно, будет ли играть в новом фильме Джонни Депп. По слухам, Disneу готовы сотрудничать с актером, несмотря на его скандальный развод с Эмбер Херд. Сценарий для шестой части пишут Тед Эллиот и Крэйг Мэйзин. Дата начала съемок пока не называется.
Ранее мы писали, что главную роль в новых "Пиратах Карибского моря" может сыграть женщина.
Фото: кадр из фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
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