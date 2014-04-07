  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:55
132
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума в новых "Мстителях"

0 0

Актер анонсировал свое возвращение в киновселенную Marvel на фестивале Comic-Con.

Американский актер Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel. Об этом стало известно на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Глава Marvel Studios Кевин Файги анонсировал новые фильмы про команду супергероев "Мстители". Отмечается, что одним из новых злодеев станет Доктор Дум. Его сыграет Дауни-младший, который появился на фестивале в костюме персонажа. Он сыграет в фильмах "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны", которые выйдут в 2026 и 2027 годах соответственно. Отметим, что Дауни-младший играл в киновселенной Marvel Железного человека, одного из первых героев кинофраншизы.

Ранее Marvel представила тизер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир".

Видео: YouTube / Entertainment Access

Теги: comic con, marvel, киновселенная, роберт дауни-младший
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии