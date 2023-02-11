Мировая премьера состоится 12 февраля 2025 года.

Киновселенная Marvel представила тизер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир". Режиссером картины выступил Джулиус Она.

Фильм является продолжением трилогии "Первого мстителя", в котором первый "Капитан Америка" Стив Роджерс боролся со злом и спасал мир. Теперь в этом образе предстанет его друг Сэм Уилсон, который получил щит супергероя. Ему предстоит столкнуться с новой угрозой.

В главных ролях сыграли Энтони Маки, Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Лив Тайлер и другие. Мировая премьера состоится 12 февраля 2025 года.

Ранее A24 представила трейлер драмы "Время жить".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment