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Marvel представила тизер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир"

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Мировая премьера состоится 12 февраля 2025 года.

Киновселенная Marvel представила тизер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир". Режиссером картины выступил Джулиус Она.

Фильм является продолжением трилогии "Первого мстителя", в котором первый "Капитан Америка" Стив Роджерс боролся со злом и спасал мир. Теперь в этом образе предстанет его друг Сэм Уилсон, который получил щит супергероя. Ему предстоит столкнуться с новой угрозой.

В главных ролях сыграли Энтони Маки, Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Лив Тайлер и другие. Мировая премьера состоится 12 февраля 2025 года.

Ранее A24 представила трейлер драмы "Время жить".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel, капитан америка дивный новый мир, тизер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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