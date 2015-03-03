A24 представила трейлер драмы "Время жить"

Студия A24 представила трейлер фильма "Время жить". Режиссером картины выступил Джон Краули.
Сюжет расскажет историю девушки Амульт, подающей надежды шеф-повара, которая встречает мужчину по имени Томас. Полюбив друг друга, они построили дом и создали семью. Но их испытанный временем брак проходит проверку суровой правдой.
В главных ролях сыграли Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью. Премьера в России состоится 17 октября.
Ранее Apple TV показала трейлер сериала "Бандиты во времени".
Видео: YouTube / A24
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