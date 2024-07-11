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Apple TV показала трейлер сериала "Бандиты во времени"

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Мировая премьера состоится 24 июля.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер комедийного сериала "Бандиты во времени". Шоураннерами проекта выступили Джемейн Клемент, Иан Моррис и Тайка Вайтити.

Сюжет основан на одноименном фильме 1981 года. В центре истории окажется 11-летний мальчик, который обнаруживает в своем шкафу портал, который позволяет перемещаться во времени. Он знакомится с бандой карликов, которые путешествуют между веками в поисках сокровищ.

В главных ролях сыграли Лиза Кудроу, Шарлин И, Рэйчел Хаус, Мэтт Кинг и другие. Мировая премьера состоится 24 июля.

Ранее DreamWorks анонсировала выход пятой части "Шрека".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, бандиты во времени, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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