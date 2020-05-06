Главную роль в новых "Пиратах Карибского моря" может сыграть женщина

У Джека Воробья может появиться весомый конкурент.

Студия Disney раздумывает над съемками шестого фильма серии "Пираты Карбиского моря". О сюжете будущей картины пока ничего неизвестно, однако уже ясно, что Джека Воробья может заменить другой главный герой, а точнее героиня. Об этом сообщает издание CBR.

Как заявили инсайдеры, история капитана Джека Воробья, роль которого исполнял Джонни Депп, может завершиться. На главную роль в шестом фильме претендует шотландская актриса Карен Гиллан, известная зрителям по "Стражам галактики", "Доктору Кто" и "Джуманджи". Решение заменить Джонни Деппа поможет сэкономить студии Disney 90 млн долларов.

Стоит отметить, что бессменный лидер "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп изрядно потерял в рейтинге после многочисленных скандалов, связанных с алкогольной зависимостью и громким бракоразводным процессом с Эмбер Хёрд. По неподтвержденной информации, именно из-за этих причин Disney не хочет продолжать сотрудничество с актером.

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Видео: YouTube / Walt Disney Studios