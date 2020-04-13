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Disney планирует снять шестую часть "Пиратов Карибского моря"

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Последняя часть франшизы вышла в 2017 году.

Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе "Пираты Карибского моря" Ли Аренберг заявил, что Disney хочет снять шестой фильм. Об этом заявил портал ComicBook.

По словам актера, в компании вполне серьёзно обсуждают съемки очередной части "Пиратов Карибского моря". Появится ли сам Ли Аренберг в фильме – не уточняется.

"Пираты Карибского моря" – серия приключенческих фильмов, основанная на одноимённом аттракционе из Диснейленда. Последняя часть франшизы вышла в 2017 году.

Disney займется перезапуском мультфильма "Робин Гуд".

Видео: Youtube/ Walt Disney Studios 

Теги: disney, пираты карибского моря
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Тема дня,

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