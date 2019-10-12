Disney займется перезапуском мультфильма "Робин Гуд"

Новинка не будет представлена в кинотеатральном прокате.

Студия Disney обнародовала планы на очередной ремейк своих мультпликационных произведений. Вслед за "Алладином", "Мулан", "Леди и Бродягой" и другими историями – на очереди игровой ремейк "Робина Гуда". СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат.

Главными героями снова станут антропомофрные животные с человеческими качествами.

Ранее мы сообщали о том, что студия Disney выпустила сериал про снеговика Олафа из "Холодного сердца". Об этом сообщается на официальной страничке студии в Twitter. Аниматоры студии разработали сериал в домашних условиях. Кроме того, актер Джош Гад из своего дома озвучил Олафа.

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