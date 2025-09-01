Вышел тизер сериала "Робин Гуд" с Шоном Бином

Кинокомпания MGM представила тизер сериала "Робин Гуд". Шоураннером проекта выступил Джонатан Инглиш.
Сюжет расскажет историю сына саксонского лесника Роба и дочери нормандского лорда Мэриан. Герои влюбляются друг в друга и начинают вместе бороться за справедливость и свободу. Сериал станет современным переосмыслением знаменитой истории.
В главных ролях сыграли Шон Бин, Стивен Уоддингтон и Конни Нильсен. Мировая премьера состоится 2 ноября.
Видео: YouTube / MGM+
