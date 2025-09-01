  1. Главная
Сегодня, 9:09
Вышел тизер сериала "Робин Гуд" с Шоном Бином

Мировая премьера состоится 2 ноября.

Кинокомпания MGM представила тизер сериала "Робин Гуд". Шоураннером проекта выступил Джонатан Инглиш.

Сюжет расскажет историю сына саксонского лесника Роба и дочери нормандского лорда Мэриан. Герои влюбляются друг в друга и начинают вместе бороться за справедливость и свободу. Сериал станет современным переосмыслением знаменитой истории.

В главных ролях сыграли Шон Бин, Стивен Уоддингтон и Конни Нильсен. Мировая премьера состоится 2 ноября.

Теги: mgm, робин гуд, сериал, тизер
