Представлен новый трейлер шутера MOUSE: P.I. For Hire

На презентационном мероприятии Xbox Partner Preview разработчики из польской студии Fumi Games представили захватывающий трейлер новой компьютерной гры Mouse P.I. For Hire. Авторы пояснили, что пользователям предстоит стать частным детективом в мире, населенном милыми, но хитрыми мышами. Ключевым персонаже истории станет агент, который прокладывает себе путь через коррумпированный город. Ему предстоит бороться ради достижения справедливости с опасными мошенниками и преступниками. Игра должна быть выпущена в стриминговом сервисе Steam в 2025 году, однако точной даты релиза у проекта все еще нет. Трейлер продемонстрировал аудитории увлекательный геймплей, уникальные головоломки и разнообразные локации, созданные разработчиками. Особенностями игры являются ее графика и харизматичные герои.
Напомним, что новостной портал Variety говорил ранее об истечении прав на персонажей у корпорации Disney. В общественное достояние мультипликационные персонажи перешли с января 2024 года. Речь идет о культовых героях созданных Уолтом Диснеем.
В трейлере соулслайка Wuchang: Fallen Feathers показали магию и огнестрел.
Фото и видео: YouTube / Xbox
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