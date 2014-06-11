В трейлере соулслайка Wuchang: Fallen Feathers показали магию и огнестрел

Игра выйдет в свет в 2025 году.

В ходе официального презентационного мероприятия Xbox Partner Preview зрителям был показан трейлер китайского хардкорного ролевого экшена Wuchang: Fallen Feathers, вдохновлённого проектами от студии разработки FromSoftware. Проект от компании Leenzee Games перенесёт игроков в мир древнего Китая. Сюжет будет развиваться в эпоху правительства поздней династии Мин, которая управляла государством с 1368 по 1644 год.

Пользователям предстоит исследовать мрачные и атмосферные локации. Для этого они будут использовать разнообразное оружие и магические способности. С помощью этих средств персонажи будут противостоять врагам и проходить сложные испытания на пути к победе. Главная героиня, Вучанг, столкнётся с болезнью Орнитропия, которая добавит дополнительные слои сложности в геймплей и общее повествование.

Релиз игры намечен на следующий год. Игра должна появится на всех актуальных платформах: консолях PlayStation 5, Xbox Series S/X и персональных компьютерах.

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Фото и видео: YouTube / Xbox