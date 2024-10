В сети вышел новый трейлер сериала Like a Dragon: Yakuza

Релиз телевизионного шоу намечен на 25 октября.

Американский онлайн-кинотеатр Prime Video показал в социальных сетях японским пользователям новый трейлер грядущего сериала "Подобный дракону: Якудза" (Like a Dragon: Yakuza). Официальная премьера шоу запланирована на 25 октября 2024 года. Сюжет основан на франшизе компьютерных игр Like a Dragon, которая долгое время носила название Yakuza. В презентационном ролике главный герой истории Кадзуму Кирю общается со своим другом детства, боссом Акиру Нисикайму. Дополнительно в кадре можно увидеть полубезумного якудзу Горо Мадзима и прочих персонажей. Режиссёром сериала стал Масахару Такэ ("100 йен"). Ключевую роль в шоу исполнит Рема Такэути, известный аудитории по работе в "Синием экзорцисте".

Напомним, что первая игра Yakuza была выпущена в 2006 году. Далее свет увидели восемь основных релизов и был выпущен ряд спин-оффов. В сентябре 2022 года студия разработки SEGA изменила бренд Yakuza на Like a Dragon, а в январе 2024 года опубликовала в интернете проект Like a Dragon: Infinite Wealth. Сейчас игра доступна как на персональных компьютерах, так и консолях Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4.

Фото и видео: YouTube / Prime Video JP - プライムビデオ