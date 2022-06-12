В трейлере Eternal Strands от автора Dragon Age показали огромных боссов

Релиз игры намечен на начало следующего года.

В рамках презентационного мероприятия Xbox Partner Preview October 2024 разработчики из компании Eternal Strands представили свежий геймплейный трейлер фэнтезийной игры, посвящённый боевой системе проекта. В частности, в ролике создатели показали геймерам использование магических способностей персонажей, а также комбинирование в схватках льда, пламени и кинетической энергии. Авторы подчеркнули, что чудовищная мощь понадобится главной героине для победы над 25-метровыми существами

Игра будет доступна в каталоге стримингового сервиса Game Pass в момент официального релиза. Точная дата выхода проекта в свет неизвестна, однако создатели обещают представить своё творение широкой аудитории в начале 2025 года. Работой над Eternal Strands занимается творческий руководитель первых трёх частей Dragon Age Майк Лэйдлоу, который основал собственную студию Yellow Brick Games вместе с несколькими ветеранами индустрии видеоигр. Дебютный проект от такой команды позволит пользователям примерить на себя роль Бринн. Речь идет о молодой бесстрашной Ткачихи, твёрдо намеренной вернуть дом своему народу.

Игра Eternal Strands будет выпущена на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и персональных компьютерах.

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Фото и видео: YouTube / Xbox