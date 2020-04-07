Аниматоры студии разработали сериал в домашних условиях.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из "Холодного сердца". Об этом сообщается на официальной страничке студии в Twitter.

Аниматоры студии разработали сериал в домашних условиях. Кроме того, актер Джош Гад из своего дома озвучил Олафа.

"Было довольно сложно, потому что я не очень одарен в техническом плане, но теперь мы выпускаем короткометражки об Олафе", —сказано в сообщении.

Сериал про снеговика носит название "Дома с Олафом".

Ранее мы сообщали о том, что в PlayStation Store началась предзагрузка игры Final Fantasy VII Remake.

Видео:Walt Disney Animation Studios/YouTube