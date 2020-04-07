Релиз запланирован на пятницу, 10 апреля.

Во вторник, 7 апреля, В PlayStation Store началась предзагрузка игры Final Fantasy VII Remake. Об этом свидетельствуют данные игровой платформы.

Отмечается, что для полной загрузки игры пользователю понадобится 100 ГБ свободного места на жестком диске. Разработчики уверяют, что игру можно пройти в среднем за 35 часов. Фанаты отметили, что эта часть игры охватывает лишь четверть от оригинальной сюжетной кампании.

Напомним, что официальный релиз запланирован на 10 апреля.

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Видео:PlayStation/YouTube