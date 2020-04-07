Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом

Картина появится на стриминговом сервисе Netflix 24 апреля.

Компания Netflix опубликовала на YouTube трейлер фильма Extraction. Главную роль в нем исполнил Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Marvel.

Тайлер Рэйк – бесстрашный наемный убийца, работающий на черном рынке. Однажды его вербуют и отправляют в Бангладеш на смертельную миссию. Рэйк должен спасти похищенного сына наркобарона. Главному герою предстоит столкнуться с кучей бандитов, коррумпированными копами и выжить в этой гонке на смерть.

Продюсерами картины стали братья Руссо. Режиссером выступил Сэм Харгрейв, известный как постановщик трюков к ленте "Первый мститель: Противостояние". Картина появится на стриминговом сервисе Netflix 24 апреля.

Ранее мы писали, что вышел отрывок из финала 10 сезона "Ходячих мертвецов".

Видео: YouTube / Netflix