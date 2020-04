Вышел отрывок из финала 10 сезона "Ходячих мертвецов"

Из-за пандемии коронавируса последняя серия сезона выйдет позже запланированного срока.

На официальном YouTube-канале издания We Got This Covered появился отрывок из последней серии 10 сезона сериала "Ходячие мертвецы". Зрители должны были увидеть финал в мае этого года, однако из-за пандемии коронавируса выход серии отложили.

В ролике показали подготовку героев к большому сражению с зомби и возвращение персонажа Мэгги Грин. Ее играет британская и американская актриса Лорен Коэн. Кроме того, в финале появятся несколько новых героев, и произойдет усиление конфликта между выжившими и Шепчущимися.

Как ранее сообщили создатели сериала, 10-й сезон завершится 15-м эпизодом. С 5 апреля по 1 мая выйдет восемь серий. 16-я появится чуть позже в этом году в виде специального эпизода.

Видео: YouTube / We Got This Covered