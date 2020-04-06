Финал "Ходячих мертвецов" перенесли из-за коронавируса

Текущий сезон завершится 15-м эпизодом.

Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса. Поэтому зрители не смогут увидеть финал в срок. Об этом сообщается в Twitter канала.

Как сообщили создатели сериала, текущий сезон завершится 15-м эпизодом. С 5 апреля по 1 мая выйдет восемь серий 10 сезона. 16-я появится чуть позже в этом году в виде специального эпизода.

10-й сезон американского зомби-апокалиптического телесериала "Ходячие мертвецы" был разработан Фрэнком Дарабонтом по мотивам одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. Этот сезон фокусируется на подготовке группы и войне против Шепчущихся.

Ранее мы писали, что выпуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" отложили из-за коронавируса.

Видео: YouTube / more tv