Премьеру "Ходячих мертвецов" отложили из-за коронавируса

Первоначально выход дополнительного сезона был запланирован на 12 апреля.

Телеканал AMC отложил выпуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.

Первоначально выход сериала был запланирован на 12 апреля. Однако теперь зрители смогут посмотреть его позже, но в этом году.

Съемки дополнительного сезона "Ходячих мертвецов" завершились, однако несколько финальных сцен находились на стадии пост-продакшн. На фоне пандемии коронавируса студии закрылись, поэтому создатели сериала не успели завершить всю работу.

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами" – это расширенная версия оригинального сериала. События разворачиваются в далеком будущем. Сюжет покажет жизнь конца первого поколения, которое выросло в мире, где живут зомби. Группа подростков отправится в таинственное путешествие, так или иначе связанное с исчезновением Рика Граймса.

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Фото: YouTube / Before Movie