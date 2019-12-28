В "Мире Дикого Запада" появится дракон из "Игры престолов"

Дрогона можно будет увидеть во втором эпизоде третьего сезона популярного сериала.

Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов". Об этом заявили шоураннеры Лиза Джой и Джонатан Нолан, пишет Variety.

Идею с кроссовером (сюжет или событие, в котором оказываются вместе персонажи из различных фильмов или сериалов) предложил писатель Джордж Мартин, который был автором литературной основы и сценария для "Игры престолов". Во втором эпизоде сезона также появятся шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайс. Они сыграют разработчиков робота-монстра. При этом Джонатан Нолан отметил, что полноценного кроссовера в истории ждать не стоит.

Третий сезон "Мира Дикого Запада" стартовал 15 марта. В футуристическом парке развлечений андроиды выполняют любые прихоти посетителей. Если робота убили – ничего страшного, техники починят его, сотрут память и снова поставят в строй. Однако оказалось, что далеко не все роботы теряют воспоминания. В результате они объединяются, начинают убивать своих создателей и врываются в обычный мир людей.

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Фото: Twitter / Me2AzКактус, кадр из "Игры престолов"