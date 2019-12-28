В "Мире Дикого Запада" появится дракон из "Игры престолов"

Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов". Об этом заявили шоураннеры Лиза Джой и Джонатан Нолан, пишет Variety.
Идею с кроссовером (сюжет или событие, в котором оказываются вместе персонажи из различных фильмов или сериалов) предложил писатель Джордж Мартин, который был автором литературной основы и сценария для "Игры престолов". Во втором эпизоде сезона также появятся шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайс. Они сыграют разработчиков робота-монстра. При этом Джонатан Нолан отметил, что полноценного кроссовера в истории ждать не стоит.
Третий сезон "Мира Дикого Запада" стартовал 15 марта. В футуристическом парке развлечений андроиды выполняют любые прихоти посетителей. Если робота убили – ничего страшного, техники починят его, сотрут память и снова поставят в строй. Однако оказалось, что далеко не все роботы теряют воспоминания. В результате они объединяются, начинают убивать своих создателей и врываются в обычный мир людей.
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Фото: Twitter / Me2AzКактус, кадр из "Игры престолов"
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