Вышел русский трейлер фильма "Зачетная принцесса" с пародией на "Игру престолов"

Релиз картины запланирован на 19 сентября.

Кинопрокатная компания "Наше кино" выпустит в российский прокат комедию "Зачетная принцесса". Официальная премьера ленты состоится 19 сентября. Режиссером и сценаристом проекта выступил Бора Дагтекин. Сюжет расскажет историю о рыжеволосой девушке по имени Шантель. Она мечтает стать популярным блогером. Однако пока что все ее идеи заканчиваются полным провалом. Внезапно происходит чудо и героиня попадает в сказочный мир, в котором становится принцессой. Там Шантель устраивает настоящий хаос ради лайков и вирусного контента в социальных сетях.

Известно, что основной сказкой, вокруг которой завязывается сюжет фильма, стала "Спящая красавица". Узнав о страшном проклятии, которое ей грозит, Шанталь решает дать ведьме отпор. Девушка вместе с подругой исследуют волшебный мир и знакомятся с еще большим количеством персонажей. В актерском составе указаны Йелла Хаазе, Гизем Эмре, Макс фон дер Грёбен, Мария Эрих, Нора Чирнер, Фредерик Лау, Александра Мария Лара Мидо Котайни и другие.

Вышел дебютный трейлер фильма ужасов про Питера Пэна.

Фото и видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры