Вышел дебютный трейлер фильма ужасов про Питера Пэна

Лента выйдет в свет в следующем году.

В социальных сетях опубликован дебютный трейлер фильма ужасов про Питера Пэна под названием Peter Pan"s Neverland Nightmare ("Ночной кошмар в Неверленде Питера Пена"). В презентационном ролике создатели показали зрителям крайне жестокие кадры, на которых любимый герой из старых мультфильмов расправляется не только со взрослыми людьми, но и с детьми.

История расскажет о событиях, которые произошли во "Вселенной извращённого детства". Создатели пояснили, что в мире хоррора будут нахоиться страшные версии любимых героев детских мультфильмов. Например, речь идет о Винни-Пухе, Кролике, Филине, Пятачке, Спящей красавице, Бэмби, Безумном Шляпнике и фее Динь-Динь. В актерском составе ленты указаны Меган Пласито, Питер Десоуза-Фейгони, Кит Грин, Мартин Портлок, Николас Вудесон, Кирстон Уэринг, Олумиде Олорунфеми, Тереза ​​Бэнхэм, Чарити Кейс, Кэмпбелл Уоллес и другие.

Официальная премьера картины Peter Pan"s Neverland Nightmare намечена на начало 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / Bloody Disgusting Horror