Вышел новый трейлер фанатского фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone

Дата выхода фильма в свет еще не определена.

Фанатский фильм под названием S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone получил второй трейлер. Ролик опубликован в социальных сетях. Авторы указали на то, что у проекта всё ещё нет полноценной даты официального релиза. Сюжет картине расскажет об опытном сталкере, которому поручено сопроводить группу наёмников вглубь Зоны. Бойцы должны найти локацию из которой поступает странный сигнал. Напомним, что проект создатели профинансировали через краудфандинговую платформу Kickstarterс лента 2022 года. Около 3,5 тысяч человек пожертвовали примерно 320 тысяч долларов (около 29,1 миллионов рублей по курсу Центрального банка без НДС). Режиссером ленты Shadow of the Zone указан Стивен Хэнкок, ранее снявший несколько короткометражных работ по вселенной SCP.

Фото и видео: YouTube / Evan Royalty