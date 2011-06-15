Фестиваль "Ночь музыки в Гатчине" пройдет 19 и 20 июля

Организаторы фестиваля отмечают юбилей самого праздника — ему исполняется 15 лет.

19 июля в Гатчине под открытым небом состоится музыкальное событие — фестиваль "Ночь музыки". Программа вечера включит классические композиции, джазовые мотивы и любимые саундтреки из кинематографа. Мероприятие приурочено сразу к нескольким знаменательным датам: 185-летию со дня рождения Петpa Илbичa Чайковcкогo, столетию со дня рождения Вениамина Баснера, 80-летию Великой Победы и 40-летию открытия Гатчинского дворца для широкой публики.

Организаторы фестиваля отмечают юбилей самого праздника — ему исполняется 15 лет. Особое очарование вечеру придадут уникальные декорации: артисты будут выступать на понтонной сцене прямо на поверхности Белого озера, окружённой великолепными видами дворцового парка и романтичным отражением водной глади.

Зрителей ждёт выступление Губернаторского симфонического оркестра, Концертного хора Санкт-Петербургского института культуры и Молодёжной симфонической капеллы имени Мусоргского.

Ранее мы сообщили о том, что ретропоезд "Лахта" доставит петербуржцев на джазовый фестиваль в Гатчине.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга