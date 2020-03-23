Мультфильм "Тролли. Мировой тур" стал лидером российского проката

За минувшие выходные он собрал 97,3 млн рублей.

Мультфильм "Тролли. Мировой тур" возглавил российский прокат, собрав 97,3 млн рублей в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Поп-тролли узнают, что мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, оупен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – главных героев ждет головокружительное веселье. Помешать их планам может неудержимая королева Рокс, которая хочет уничтожить все музыкальные направления и оставить только хард-рок.

Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие. Им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

Второе место по кассовым сборам занял американский супергеройский фильм "Бладшот" режиссера Дэйва Уилсона. Картина с Вин Дизелем в главной роли вышла в российский прокат 13 марта и собрала за минувшие выходные 43,9 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает американский криминальный боевик "Джентльмены" Гая Ричи со сборами 21,7 млн рублей. Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери и др.

Ранее мы писали, что фильм "Вне игры" с Беном Аффлеком появится в сети 24 марта.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia