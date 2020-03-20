Фильм "Вне игры" с Беном Аффлеком появится в сети 24 марта

Зрители смогут посмотреть картину за 19,99 долларов.

Фильм "Вне игры" с Беном Аффлеком появится в сети раньше, чем изначально было запланировано. Об этом пишет портал Deadline.

Зрители смогут посмотреть картину дома, начиная с 24 марта. Она будет доступна по цене 19,99 долларов. Кинокомпания Warner Bros. пошла на такой шаг из-за того, что основная масса людей лишилась возможности посмотреть фильм в кинотеатрах из-за эпидемии коронавируса.

Джек Каннингэм в школе был восходящей баскетбольной звездой. Однако в какой-то момент он покончил со спортом. Из-за пристрастия к таблеткам и алкоголю Джек в одночасье лишился всего – славы, денег и семьи. Вскоре жизнь дает герою второй шанс. Он становится тренером баскетбольной команды своей родной школы, которую все считают откровенными неудачниками.

Ранее мы писали, что "Бладшот" появится в сети через полторы недели после премьеры.

Видео: YouTube / E180 - ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМАМ