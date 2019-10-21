"Бладшот" появится в сети через полторы недели после премьеры

Боевик можно будет легально посмотреть онлайн за 19,99 долларов.

Кинокомпания Columbia Pictures решила перенести на более ранний срок цифровой релиз боевика "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли. Ожидается, что фильм появится в сети через полторы недели после премьеры. Об этом сообщает издание Deadline.

Показ боевика в американском прокате стартовал 13 марта – на следующий день после выхода ленты в РФ. В интернете фильм появится 24 марта 2020 года. "Бладшот" можно будет легально посмотреть по цене 19,99 долларов. Отмечается, что цифровой релиз станет оптимальной возможностью кинокомпании Sony Pictures, которой принадлежит Columbia Pictures, окупить хотя бы часть многомиллионного бюджета. Такие меры были приняты после закрытия кинотеатров США из-за пандемии коронавируса.

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. В его кровь помещают армию нанороботов, которые превращают Рэя в бессмертного Бладшота. Теперь он наделен сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Однако герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU