Бекмамбетов дистанционно снимет "ФАУ. Побег из ада"

Режиссер призвал не поддаваться унынию.

Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что будет снимать фильм "ФАУ. Побег из ада" дистанционно, при помощи новейших технологий. Он отметил, что это единственный способ продолжить работу и не подвергать опасности здоровье съемочной группы. Об этом пишет ТАСС.

Также Бекмамбетов призвал не поддаваться унынию. По его словам, в сложившихся условиях, когда кто-то находится на карантине, а кто-то не может доехать до Петербурга, будут использованы новейшие технологии. Фильм будут снимать на "Ленфильме" при помощи платформы Microsoft Teams, режиссер будет управлять процессом из Москвы.

Кроме того, Бекмамбетов рассказал, что 20 марта впервые будут осуществлены съемки "внутри компьютерной игры". В частности, сцена из воздушного боя будет срежиссирована в ходе игры War Thunder. Исполнителю главной роли Павлу Прилучному предстоит сразиться в виртуальном бою с реальными пилотами-геймерами из разных уголков Земли. По словам режиссера, актер будет работать в декорациях, а камеры – снимать не только его, но и все то, что происходит внутри игры. Кадры, снятые в игре, лягут в основу эпизода.

Премьера фильма "ФАУ. Побег из ада" запланирована на 2021 год. Зрители смогут увидеть его сразу в двух форматах – горизонтальном для кинотеатров и вертикальном для просмотра на смартфонах.

Сюжет расскажет о советском летчике Михаиле Девятаеве. 13 июля 1944 года он был сбит, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Летчика взяли в плен и поместили в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из 10 заключенных во главе с Девятаевым, дождавшись ухода техников и убив охранника, захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.

Ранее Прилучный заявил, что хочет похудеть до 39 кг ради роли в фильме Бекмамбетова. Именно столько весил Девятаев в момент побега из плена.

Фото: Piter.TV