"Форсаж 10" появится в прокате в 2023 году

Названа дата выхода предпоследней части франшизы "Форсаж". Фильм выйдет на экраны 7 апреля 2023 года. Съемки стартуют в январе 2022 года, сообщает Entertainment Weekly.
Режиссерское кресло десятой части занял Джастин Лин, который до этого снял еще четыре части "Форсажа". Кроме Вина Дизеля к своим ролям вернутся Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон и др. В десятой части также должен появиться Джейсон Стэйтем.
При этом от участия в проекте отказался Дуэйн Джонсон, вероятно, из-за разногласий с Дизелем.
Я желаю им удачи в двух финальных частях, но остальные фильмы "Форсажа" будут без меня.
Заявил актер
По предварительной информации, десятая и одиннадцатая части будут объединены единым сюжетом. В этих двух фильмах будет поставлена точка в истории Доминика Торетто. Однако студия Universal планирует выпустить в дальнейшем спин-оффы, такие как "Хоббс и Шоу".
Ранее мы писали, что Эмма Стоун получит не менее 10 млн долларов за гибридный релиз "Круэллы".
Фото: Instagram / vindiesel
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