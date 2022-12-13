Вышел первый тизер фильма «Форсаж 10» со всеми участниками актерского состава

Премьера фильма запланирована на 19 мая.

Вышел первый тизер десятой части фильма "Форсаж" со всеми участниками актерского состава. По сюжету гоночной семье приходится столкнуться с новыми угрозами. На этот раз главный герой Доминик (Вин Дизель) противостоит Данте (Джейсон Момоа), который поклялся отомстить ему за причинённые в прошлом обиды. Он готов пойти на все, чтобы осуществить собственные планы. Известно, что ролик "слили" в социальные сети хакеры. Ранее авторы отметили, что в данной ленте возвращаются все основные актёры из прошлых частей, включая Хелен Миррен, Джейсона Стэйтема, Шарлиз Терон, Джона Сину и так далее. Дополнительно к ним подключились и новички - Алан Ричсон, Бри Ларсон и другие. Постановщиком фильма стал Луи Леттерье ("Невероятный Халк"). Официальный релиз картинки намечена на 19 мая.

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Фото и видео: Вконтакте / Игромания Кино