Разработчики Atomic Heart из Mundfish показали навык "Шокер" в стиле мультфильма из СССР

Российская студия-разработчик Mundfish опубликовала четвертое видео из серии киножурнала, посвященного умениям главного героя компьютерного шутера, созданного в советском сеттинге - Atomic Heart. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале проекта. По сюжету обучающего ролика пионер замечает капиталиста, который при помощи молотка хочет сломать закок от портового склада.. Юноша мешает преступным планам грабителя, нападая на него с навыком "Шокер". В результате противник повержен электрическим разрядом.
Если рядом супостат, молнии швырни разряд!
речь диктора в ролике
Видео, как и остальные эпизоды киножурнала, выполнен в стилистике советских мультфильмов. В комментариях некоторые пользователи указали, что серия напомнила им мультипликационные клипы из игр Fallout и Bioshock. По сюжету Atomic Heart, данный мультфильм был снят в СССР в 1954 году компанией ГосТелеСетеРадиоФонд по заказу предприятия № 3826. Именно на этом объекте годом позже и произойдет восстание роботов, о котором говорится в самой игре.
Создатели Atomic Heart представили геймплейный трейлер игры об альтернативном СССР.
Фото и видео: YouTube / Atomic Heart
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