Разработчики Atomic Heart из Mundfish показали навык "Шокер" в стиле мультфильма из СССР

По сюжету пионеру удается пресечь планы грабителя при помощи электрического разряда.

Российская студия-разработчик Mundfish опубликовала четвертое видео из серии киножурнала, посвященного умениям главного героя компьютерного шутера, созданного в советском сеттинге - Atomic Heart. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале проекта. По сюжету обучающего ролика пионер замечает капиталиста, который при помощи молотка хочет сломать закок от портового склада.. Юноша мешает преступным планам грабителя, нападая на него с навыком "Шокер". В результате противник повержен электрическим разрядом.

Если рядом супостат, молнии швырни разряд! речь диктора в ролике

Видео, как и остальные эпизоды киножурнала, выполнен в стилистике советских мультфильмов. В комментариях некоторые пользователи указали, что серия напомнила им мультипликационные клипы из игр Fallout и Bioshock. По сюжету Atomic Heart, данный мультфильм был снят в СССР в 1954 году компанией ГосТелеСетеРадиоФонд по заказу предприятия № 3826. Именно на этом объекте годом позже и произойдет восстание роботов, о котором говорится в самой игре.

Создатели Atomic Heart представили геймплейный трейлер игры об альтернативном СССР.

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart