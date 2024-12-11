Умер актер из "Форсажа" Питер Нэви Туясосопо

Актеру был 61 год.

Умер актер Питер Нэви Туиасосопо. Иностранец известен широкой аудитории по своим ролям в таких блокбастерах как "Форсаж", "Большая любовь", "Уличный боец" и сериале "Необходимая грубость". Печальную новость о гибели родителя сообщил его сын Маной Питер Туиасосопо на своей странице в социальной сети. Юноша указал, что его отец скончался в 03:16 часов утра 11 февраля по местному времени в городе Финиксе штата Аризона. Мужчине был 61 год. Причиной смерти пациента стали осложнения, связанные с сердцем. Сын актёра поблагодарил поклонников творчества Питера за поддержку и отметил, что его отец прожил яркую жизнь и оставил после себя наследие из любви, сострадания и доброты.

Напомним, что Питер Нэви Туиасосопо начал свою профессиональную карьеру в 1991 году. Он снялся в роли Манумана в фильме "Необходимая грубость". Он также сыграл в таких проектах, как "Бэтмен и Робин", "Ангелы Чарли", "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и "Царь скорпионов". Одной из его последних работ в киноиндустрии стала роль в комедийном сериале "Новенькая". В телевизионном проекте он сыграл персонажа по имени Большой Боб.

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Фото и видео: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / PeterTuiasosopo