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Нетрезвый подросток в Гатчине угнал «Жигули»
Сегодня, 10:01
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Нетрезвый подросток в Гатчине угнал «Жигули»

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Юный угонщик не смог далеко уехать на отечественной легковушке и был задержан.

МВД России по Ленобласти сообщило о задержании 16-летнего жителя Гатчины, покусившегося в ночь с 9 на 10 июня на чужой автомобиль. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, каковое обстоятельство, возможно, и объясняет выбор автомобиля для угона и тот факт, что уехать на нем похитителю далеко не удалось. 

Машину ВАЗ-2107 нетрезвый автограбитель увел с пересечения улицы Леонова и проспекта Володарского в Гатчине, однако умчать на ней за горизонт не успел и был очень быстро задержан сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело, с юного поклонника отечественного автопрома взята подписка о невыезде и письменное заверение об уважительном отношении к чужому имуществу. Ретрокар был возвращен законному владельцу. 

Других несовершеннолетних угонщиков "Жигулей" недавно задержали в Дружной Горке. 

Фото: Pixabay

 

Теги: автопром, ваз-2107, жигули, кража авто, ленобласть, нетрезвый несовершеннолетний, угонщик из гатчины, форсаж
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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