Подростки угнали "Жигули" в Дружной Горке

Двое несовершеннолетних пытались скрыться от полиции на угнанной машине в Гатчинском районе

Гатчинская полиция сообщила о поимке двоих несовершеннолетних, ранее спровоцировавших ДТП с угнанным ими же автомобилем в поселке Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области. Авария произошла после того, как двое семнадцатилетних подростков привлекли внимание патрульных, проезжая по улице на автомобиле "Жигули" с тонированными сверх допустимой нормы окнами и новгородскими регистрационными номерами. Требованию остановиться водители "Жигулей" не подчинились и попытались скрыться от погони, резко набрав скорость. Гонка завершилась столкновением "Жигулей" с дорожным ограждением из бетона. Водителям удалось выбраться из поврежденной машины и сбежать, однако вскоре оба были обнаружены и задержаны.

Как выяснилось, машину подростки похитили из гаража в "Дружносельском кооперативе". После выяснения обстоятельств полицейские вернули обоих угонщиков, нигде не работающих и не учащихся, родителям. Расследование продолжается для принятия процессуальных решений по данному делу.

В этом году в поселке Бугры двое безработных угнали автомобиль "ВАЗ", чтобы сдать аккумуляторы на металлолом.

Фото: pixabay