Полиция по горячим следам поймала угонщиков "ВАЗа" для дрифта

Сам момент угона попал на видео.

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция по горячим следам задержала двух мужчин угнавших чужой "ВАЗ". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, машина 31-летнего индивидуального предпринимателя пропала с парковки у дома №65 по Суздальскому шоссе, где находится автосервис. Заявление об исчезновении коричневого автомобиля полиция получила 19 января, мужчина оценил пропажу в 150 тысяч рублей и пояснил, что использует машину для дрифта.

Полицейские установили, что угон произошел около 4.20 утра 19 января, вскоре в поселке Бугры в Ленобласти правоохранители задержали предполагаемых похитителей машины. Ими оказались неработающие местные жители 28 и 29 лет, один из которых ранее был судим за кражи. В том же поселке нашелся и угнанный "ВАЗ". Как выяснилось, в ночь кражи машины мужчины были пьяны и отправились кататься на своем "ВАЗе 21099", но, доехав до автосервиса на Суздальском, увидели еще несколько припаркованных "ВАЗов" разных моделей. Злоумышленники забрали аккумуляторы и магнитолу из двух чужих автомобилей, а третий решили угнать: один из мужчин сел за руль похищенной машины, второй поехал следом на своей.

Известно, что за украденные аккумуляторы мужчины успели выручить две тысячи рублей в пункте приема металлолома. Перепродажа грозила и угнанному "ВАЗу". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД