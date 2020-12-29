В Петербурге у дублера Павла Прилучного угнали авто для дрифта

Добычей злоумышленников стал "ВАЗ 2105" с литыми дисками.

Во вторник, 19 января, в полицию Петербурга обратился мужчина 1989 года рождения и заявил об угоне своего автомобиля. Добычей злоумышленников стал "ВАЗ 2105" с литыми дисками. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Машина была припаркована у автосервиса на Суздальском шоссе. Ее угнали в период с 16:00 17 января до 19:34 19 января. Страховки на авто нет, поскольку транспорт используется в качестве подменной машины для дрифта.

В настоящее время потерпевший нигде не работает. Однако ранее он был дублером российского актера Павла Прилучного в фильме "Мажор-3".

В настоящий момент полицейские устанавливают ущерб и ищут угонщиков и легковушку.

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