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В Петербурге у студента из Китая угнали BMW X5
Сегодня, 16:40
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Alena_Zinovieva

В Петербурге у студента из Китая угнали BMW X5

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Сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Накануне в полицию Петербурга обратился 23-летний гражданин Китая, студент четвертого курса Политехнического университета. Молодой человек заявил об угоне своего автомобиля BMW X5 черного цвета. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего иномарка была припаркована у дома №73/5 на Московском проспекте. Автомобиль угнали в период с 3 октября по 22 ноября 2020 года. Сумма ущерба составила 2 млн 260 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что 1 ноября указанный автомобиль с признаками подделки номера был обнаружен у дома №15 на Хасанской улице. Его привезли туда на эвакуаторе неустановленные лица.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что банда воров предстанет перед судом за угон иномарок на сумму свыше 7 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: bmw x5, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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