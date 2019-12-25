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Банда воров предстанет перед судом за угон иномарок на сумму свыше 7 млн рублей
Сегодня, 15:56
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himif

Банда воров предстанет перед судом за угон иномарок на сумму свыше 7 млн рублей

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Бандиты присматривали автомобили марок "Хендай Солярис" и "Киа Рио".

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам о краже в крупном размере и покушении на кражу организованной группой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, перед судом за эти деяния предстанет банда из пяти мужчин.

В ходе расследования установлено, что в 2018 году разбойники присматривали чужие автомобили марок "Хендай Солярис" и "Киа Рио", проникали в салоны, заводили двигатели и угоняли машины. Иномарки скрывались ворами и снабжались подложными регистрационными знаками. Впоследствии злоумышленники продавали автомобили под видом других транспортных средств. Общий размер причиненного настоящим владельцам машин ущерба составил свыше 7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.  

Также мы рассказывали, как пьяный гонщик на Audi врезался в фуру на Горском шоссе.

Фото: pixabay

Теги: автоугон, банда, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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