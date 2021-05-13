В Московской области раскрыли кражу корейского кроссовера стоимостью 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, 44-летний мужчина с помощью технического оборудования проник в автомобиль, завел его и скрылся. Полицейские вычислили личность подозреваемого и задержали его в Раменском городском округе. Похищенный внедорожник был обнаружен в гараже на месте задержания. Отмечается, что у мужчины ранее была судимость. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии в ДТП с питбайком погибли два подростка.
Видео: Полиция Подмосковья
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