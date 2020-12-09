Пьяный гонщик на Audi врезался в фуру на Горском шоссе

Легковушка разбилась вдребезги.

Поздно вечером 8 декабря на севере Петербурга произошло серьезное ДТП. Как рассказали очевидцы, на Горском шоссе, у завода Hyundai, водитель Audi врезался в фуру. В сети появились фотографии и видео с места происшествия.

По предварительной информации, водитель иномарки был пьян и двигался по трассе на высокой скорости. На снимках видно, что во время аварии иномарка разбилась вдребезги.

"В 22:13 пьяный водитель Audi обогнал меня как стоячего (я ехал 120 км/ч) и въехал в фуру", - рассказал очевидец в соцсети "ВКонтакте".

После столкновения с фурой водитель Audi просил не вызывать полицию, а свое состояние объяснил ссорой с женой.

Водителя иномарки увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Gosha Korolev