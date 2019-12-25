В Петербурге ЗСД залило жидким грунтом после аварии с грузовиком

Информацию о происшествии подтвердили в управляющей компании трассы, "Магистраль Северной столицы".

Во вторник, 8 декабря, авария с грузовиком заблокировала проезд по Западному скоростному диаметру в Петербурге. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Авария произошла между съездами с ЗСД на Васильевский остров и мостом через Корабельный фарватер. В результате столкновения из грузовика вытек жидкий грунт.

На ЗСД от В.О. в южную сторону бетон разлили - из камаза налилось метров 100 в 2 средних рядах. Сам камаз стоит метрах в 50 в правом ряду и обтекает - позади него уже натекла изрядная куча очевидцы.

В управляющей компании трассы "Магистраль Северной столицы" заявили, что для ликвидации разлива потребовалось на некоторое время закрыть одну из полос.

Ранее мы сообщали о том, что водитель сбил велосипедиста на Лахтинском проспекте и скрылся. Полицейские разыскивают виновника аварии: на машине есть характерные повреждения капота и лобового стекла.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк