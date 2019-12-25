Водитель сбил велосипедиста на Лахтинском проспекте и скрылся

Мужчину ищет полиция.

В воскресенье, 6 декабря, у дома №139 по Лахтинскому проспекту произошло ДТП, сообщил "Дорожный инспектор".

Предполагается, что водитель темного седана "Ауди" сбил велосипедиста, а после скрылся с места аварии. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полицейские разыскивают виновника аварии: на машине есть характерные повреждения капота и лобового стекла. Владельцы любой информации могут поделиться ей по телефонам группы розыска ОГИБДД по Приморскому району: +7 (812) 573-59-89, +7 (812) 573-59-92 и +7 (965) 819-02-02, либо прийти в отдел, расположенный по адресу: ул. Ильюшина 18б.

Ранее мы писали, что останки человека нашли на берегу реки в Гатчинском районе.

Фото: "Дорожный инспектор" / ВК