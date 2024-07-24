Безымянному проезду в Московском районе присвоили имя юриста Анатолия Кони

В створе объекта расположено здание Петербургского городского суда, а в начале улицы ему установлен памятник.

Безымянный проезд в Московском районе Петербурга получил имя юриста Анатолия Кони. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном 2 июля.

По решению Топонимической комиссии от 22 апреля проезду, который проходит от Московского проспекта до Варшавской улицы, присвоено наименование "улица Анатолия Кони". В створе объекта расположено здание Петербургского городского суда, а в начале улицы ему установлен памятник.

В связи с присвоением наименования улицы Анатолия Кони изменены адреса следующих объектов недвижимости:

– многоквартирный дом, Бассейная улица, 12А, кадастровый номер 78:14:0762603:1065;

– многоквартирный дом, Бассейная улица, 16А, кадастровый номер 78:14:0762603:1064;

– нежилое здание, Бассейная улица, 20А, кадастровый номер 78:14:0762603:1059;

– нежилое здание, Бассейная улица, 20Б, кадастровый номер 78:14:0762603:1071;

– нежилое здание, Бассейная улица, 20В, кадастровый номер 78:14:0762603:1067;

– нежилое здание, Бассейная улица, 20Д, кадастровый номер 78:14:0762603:2016;

– нежилое здание, Бассейная улица, 20Т, кадастровый номер 78:14:0762603:1068.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга отобрали пять вариантов названий для сквера участников СВО.

Фото: пресс-служба Смольного