Петербуржец предупредил президента о снайпере и попал в полицию

Мужчина позвонил в администрацию Президента РФ и заявил о готовящемся нападении.

В четвертом часу утра в понедельник, 18 января, в полицию Петербурга сообщили об опасном звонке неизвестного в администрацию Президента РФ. Как стало известно Piter.TV, аноним заявил о нападении на Владимира Путина, которое якобы произойдет в течение суток. Работать, по словам неизвестного, собирался "профессиональный снайпер".

Полицейские выяснили, что телефоном, с которого поступил звонок в администрацию, пользуется 26-летний петербуржец. К утру мужчину задержали на Шлиссельбургскому проспекте и принудили к обязательству о явке. Известно, что ранее злоумышленник был судим за мошенничество и кражу.

Ранее в Петербурге поймали липового сына двух пенсионерок, выманившего у женщин деньги.

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