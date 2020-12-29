В Петербурге поймали липового сына двух пенсионерок, выманившего у женщин деньги

Мужчина звонил своим жертвам и просил деньги, чтобы якобы проблемы из-за ДТП.

Петербургские полицейские поймали афериста, который обманул двоих пожилых горожанок по одному преступному сценарию. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, задержанным оказался 31-летний житель Ленобласти.

Напомним, что мошенник звонил женщинам, представлялся их сыном и просил деньги, поскольку якобы попал в ДТП и сбил человека. Первую пенсионерку мужчина обманул 11 января, женщина передала "другу" липового сына 120 тысяч рублей. Вторую петербурженку мужчина обвел вокруг пальца двумя днями позже: пенсионерка передала аферисту 50 тысяч рублей. В обоих случаях курьер приходил в квартиры к женщинам в считанные минуты после звонка "сына", после чего скрывался в неизвестном направлении.

Мужчину, ранее судимого по статьям о сбыте и хранении наркотиков, поместили в изолятор, возбуждено два уголовных дела о мошенничестве.

Ранее этот же аферист попал на видео после второго обмана.

Фото: пресс-служба ГУ МВД